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Inter, doppio blitz in sede: le ultime su Bisseck e Provedel | CM

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Gli agenti del difensore tedesco e del portiere in forza alla Lazio hanno incontrato oggi la dirigenza nerazzurra

Giornata intensa nella sede dell’Inter, dove sono andati in scena diversi incontri per la dirigenza di Viale della Liberazione.

Inter, il futuro di Bisseck
Yann Bisseck, difensore dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

In mattinata c’è stato il blitz dell’agente di Bastoni, che con forza ha ribadito la permanenza in nerazzurro del difensore della Nazionale che era stato nel mirino del Barcellona. Nel pomeriggio invece è toccato al procuratore di Provedel, (Gianni Rava), prima scelta tra i pali per affiancare ‘Pepo’ Martinez la prossima stagione con l’addio di Sommer.

L’Inter – come raccolto da Calciomercato.it– ha incassato il sì dell’esperto portiere della Lazio, sulla base di un ingaggio intorno ai 2 milioni netti (bonus compresi) e un contratto biennale più opzione.

Calciomercato Inter, servono oltre 40 milioni per Bisseck

Il club campione d’Italia deve limare qualche dettaglio ancora con il giocatore e trovare adesso soprattutto l’intesa con la Lazio sul prezzo del cartellino. 

Il patron biancoceleste Lotito chiede circa 5 milioni di euro, mentre l’Inter punta a non superare i 2-3 milioni. Seguiranno aggiornamenti tra le parti, con Provedel che si avvicina comunque alla formazione di Chivu. Infine nella sede interista ha fatto capolino anche Branchini, nuovo rappresentante di Yann Bisseck. Panoramica sul futuro del  difensore tedesco, che viene ritenuto un giocatore importante dalla dirigenza e dall’allenatore.

L’Inter si priverebbe eventualmente del classe 2000 solo di fronte a un’offerta pesante da oltre 40 milioni di euro, con il giocatore che ha ricevuto dei sondaggi dal Bayern Monaco e in Premier League. 

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