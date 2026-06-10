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Addio Barcellona, l’agente blinda Bastoni: “L’Inter è casa sua” | VIDEO CM

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Tinti, procuratore del difensore, ha chiarito il futuro del suo assistito dopo le recenti voci di mercato

Il Barcellona ha inseguito a lungo Alessandro Bastoni, senza però mai sferrare l’assalto decisivo e che soddisfacessero le richieste eventualmente dell’Inter.

Inter, l'agente di Bastoni sul futuro
Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

Il club nerazzurro valuta almeno 80 milioni di euro il suo alfiere difensivo, con gli spagnoli e le altre big d’Europa che non hanno formulato offerte in grado di far riflettere la dirigenza di Viale della Liberazione. Inoltre, a blindare Bastoni a Milano, ci ha pensato il suo agente Tullio Tinti:È un giocatore dell’Inter, ha due anni di contratto e ha la maglia dell’Inter addosso da sempre“.

Calciomercato Inter, Tinti allontana il Barcellona sul futuro di Bastoni

Il procuratore ha parlato fuori dalla sede nerazzurra dopo un incontro con la dirigenza: “Bastoni è felice all’Inter e il problema quindi non si pone. Resterà certamente all’Inter, anche se nel calcio come tutti sappiamo può succedere di tutto”.

Tinti – come raccolto dall’inviato di Calciomercato.it – non ha dubbi sul futuro del difensore della Nazionale: “Il Barcellona e le altre big? L’interesse delle grandi squadre è normale. Ma lui è super felice e l’Inter è casa sua“.

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