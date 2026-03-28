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Barcellona all’assalto di Bastoni: Dani Olmo (o Ferran Torres) nell’affare con l’Inter | CM

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Il club blaugrana ha individuato nel difensore della Nazionale il rinforzo ideale per la retroguardia di Flick

Nelle ultime settimane si sono intensificate le voci sull’interesse del Barcellona per Alessandro Bastoni, obiettivo prioritario per i campioni di Spagna per rinforzare il pacchetto difensivo di Flick.

Bastoni nel mirino del Barcellona
Alessandro Bastoni, difensore classe ’99 (Ansa) – Calciomercato.it

Il tecnico tedesco ha inserito in cima alla lista il difensore dell’Inter, che per potenzialità e caratteristiche rappresenta l’identikit ideale per la retroguardia del Barça in vista della prossima estate. Bastoni in questa parte finale di stagione è impegnato con i nerazzurri di Chivu nella corsa scudetto, mentre in Nazionale l’obiettivo è la conquista del pass per il Mondiale in America.

Il Barcellona è in pressing sul calciatore italiano e prepara l’offerta per cercare di convincere l’Inter a privarsi del suo alfiere difensivo. I nerazzurri, al contrario, non hanno intenzione di mettere sul mercato Bastoni e lavorano per il rinnovo di contratto oltre il 2028. 

Calciomercato Inter, scambio più cash: la strategia del Barça per Bastoni

Solo un’offerta fuori mercato superiore agli 80 milioni potrebbe far cambiare idea all’Inter, oltre all’eventuale volontà del difensore di cambiare aria e provare una nuova esperienza fuori dall’Italia. 

Dani Olmo nell'affare Bastoni
Dani Olmo, fantasista del Barcellona (Ansa) – Calciomercato.it

Il Barcellona per venire incontro alle richieste dell’Inter valuta di inserire una contropartita sul tavolo delle trattative per abbassare la cifra cash e due giocatori in particolare intrigano i nerazzurri come raccolto da Calciomercato.it. Il primo nelle preferenze della dirigenza di Viale della Liberazione è Dani Olmo, profilo di fantasia tra le linee che manca nella rosa di Chivu e che permetterebbe al tecnico rumeno di variare il modulo. Dietro all’ex Lipsia c’è invece il jolly offensivo Ferran Torres, che può ricoprire diversi ruoli dell’attacco. 

Dani Olmo ha una valutazione intorno ai 50 milioni di euro e non è un titolare nell’undici di Flick, mentre Ferran Torres ha un prezzo inferiore considerando che è in scadenza tra un anno e i discorsi per il prolungamento sono attualmente fermi. All’Inter piace anche Gerard Martin, ma a differenza degli altri due connazionali il Barça ha messo il veto alla cessione del difensore mancino.

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