Pellegrino-Juve, altri contatti con il Parma: la formula dell’affare

Grandi movimenti in casa bianconera in vista della prossima stagione: la priorità resta il nuovo centravanti.

La priorità della Juventus rimane sicuramente l’attacco, dove Luciano Spalletti si aspetta un altro super rinforzo dopo Jeff Ekhator. Il prescelto rimane Kolo Muani, che ha lasciato dei buonissimi ricordi a Torino dopo la sua prima esperienza ma l’affare con il Paris Saint-Germain procede a rilento e, dunque, alla Continassa studiano le alternative.

Una di queste porta a Mateo Pellegrino, attaccante argentino classe 2001 di proprietà del Parma: il 24enne nato a Valencia viene da una buonissima stagione in gialloblu dove ha dimostrato di avere grandi doti tecniche e fisiche.

La Juve lo osserva da tempo e – secondo quanto riferito oggi dal quotidiano ‘Tuttosport’ – avrebbe ripreso nelle ultime ore i contatti con il Parma per sondare la disponibilità del club ducale a cedere il calciatore: il Parma avrebbe addirittura aperto alla possibilità di intavolare una trattativa con la formula del prestito, che consentirebbe a Giovanni Carnevali di contenere l’investimento iniziale. Attenzione, dunque, a questa pista.