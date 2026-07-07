Roberto Martinez non è più il c.t. del Portogallo, c’è un favorito per sostituirlo

La sconfitta contro la Spagna agli ottavi dei Mondiali ha sancito la conclusione dell’incarico da c.t. del Portogallo di Roberto Martinez. Ecco il possibile successore

Si è concluso agli ottavi di finale il cammino del Portogallo ai Mondiali 2026. Come accaduto a Sudafrica 2010 è stato di nuovo la Spagna a eliminare i lusitani, peraltro con lo stesso punteggio di 1-0. Decisivo il gol di Merino nei minuti di recupero che ha sancito, oltre alla qualificazione ai quarti dei campioni d’Europa in carica (affronteranno il Belgio), anche la fine dell’esperienza da c.t. del Portogallo di Roberto Martinez.

Quattro anni dopo Qatar 2022, l’allenatore iberico lascia il suo incarico dopo un’eliminazione ai Mondiali. Era accaduto con il Belgio, escluso dalla precedente edizione del torneo già nella fase a gironi. Ora con il Portogallo che, da potenziale favorita per la conquista del titolo, è uscito di nuovo prima delle semifinali, traguardo che i lusitani non raggiungono dal 2006.

“E’ certo che questa è stata la mia ultima partita con il Portogallo. Mi porto via un ricordo che mi accompagnerà per tutta la vita. Ringrazio la Federazione e lo staff tecnico che hanno lavorato duramente per aiutare i nostri giocatori. Ringrazio anche il popolo portoghese“, queste le dichiarazioni rilasciate da Martinez nel post partita del match perso con la Spagna. L’oramai ex c.t. è stato sulla panchina del Portogallo per 45 partite e lascia il suo incarico con un trofeo ovvero la Nations League vinta nel 2025 in finale proprio contro la Spagna ai rigori.

Match dei gironi della prossima edizione di Nations League (con Galles, Norvegia e Danimarca) che rappresentano il prossimo impegno del Portogallo tra fine settembre e inizio ottobre. Chi ci sarà sulla panchina della rappresentativa lusitana ? Il principale candidato alla successione di Roberto Martinez è Jorge Jesus, esperto tecnico portoghese che ha allenato nell’ultimo triennio prima l’Al Hilal poi l’Al Nassr, compagine in cui milita Cristiano Ronaldo e con cui ha vinto l’ultima edizione della Saudi League.

Nonostante la conquista del campionato, l’esperienza di Jorge Jesus sulla panchina dell’Al Nassr si è conclusa dopo una sola stagione. Al suo posto è stato ingaggiato Ange Postecoglou, ex tecnico di Tottenham, Celtic e Nottingham Forest. In passato allenatore anche di Benfica, Sporting Lisbona, Flamengo, Fenerbahce, Jorge Jesus non è stato mai c.t. di una Nazionale. Diventarlo del suo Portogallo rappresenterebbe il coronamento di una carriera già ricca di successi con 3 campionati portoghesi, 2 sauditi, 1 brasiliano, varie coppe nazionali, una Copa Libertadores e una Recopa sudamericana.