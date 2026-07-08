Addio Milan, è ufficiale: va al Paris Saint-Germain a zero

La società rossonera cede un calciatore di cui sentiremo sicuramente parlare in futuro, ecco tutti i dettagli.
Milan particolarmente attivo in questa prima parte di calciomercato estivo, non solo per quel che concerne i movimenti in entrata. La società rossonera, infatti, è adesso protagonista di un’operazione in uscita che coinvolge un giovane talento di cui sentiremo sicuramente parlare in futuro.
Ecco il comunicato ufficiale apparso poco fa sui canali del Diavolo: “Alessandro Longoni firma con il Paris Saint-Germain fino al 2031. Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l’arrivo del portiere italiano Alessandro Longoni. Il diciottenne, nato a Como, ha firmato un contratto con il Club fino al 2031. Indosserà la maglia numero 16”.
Alessandro Longoni nel corso dell’ultima stagione si è messo in mostra in Primavera 1 e Serie D con il Milan Futuro: un super affare, dunque, per il PSG che si conferma particolarmente attivo quando si tratta di scovare giovani talenti.