Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Addio Milan, è ufficiale: va al Paris Saint-Germain a zero

Foto dell'autore

La società rossonera cede un calciatore di cui sentiremo sicuramente parlare in futuro, ecco tutti i dettagli. 

Milan particolarmente attivo in questa prima parte di calciomercato estivo, non solo per quel che concerne i movimenti in entrata. La società rossonera, infatti, è adesso protagonista di un’operazione in uscita che coinvolge un giovane talento di cui sentiremo sicuramente parlare in futuro.

Tifosi Milan
Tifosi Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Ecco il comunicato ufficiale apparso poco fa sui canali del Diavolo: “Alessandro Longoni firma con il Paris Saint-Germain fino al 2031. Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l’arrivo del portiere italiano Alessandro Longoni. Il diciottenne, nato a Como, ha firmato un contratto con il Club fino al 2031. Indosserà la maglia numero 16”.

Alessandro Longoni nel corso dell’ultima stagione si è messo in mostra in Primavera 1 e Serie D con il Milan Futuro: un super affare, dunque, per il PSG che si conferma particolarmente attivo quando si tratta di scovare giovani talenti.

7003

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

2 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

3 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

4 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

5 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

6 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

7 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU