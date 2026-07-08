Mondiali 2026, il calendario dei quarti finale: le date e gli orari dei match

Il Mondiale 2026 è giunto ai quarti di finale. Ecco quando si giocano le quattro sfide che decreteranno le semifinaliste del torneo

Sono rimaste in otto a contendersi la Coppa del Mondo che verrà assegnata nella finalissima di domenica 18 luglio. Per alzare il trofeo si devono vincere tre partite a partire dai quarti di finale che si disputeranno tra giovedì 9 e la nottata tra sabato 11 e domenica 12 luglio.

Ad aprire il programma saranno Francia e Marocco che si ritrovano di nuovo contro in un Mondiale quattro anni dopo la semifinale disputata in Qatar e vinta dai transalpini per 2-0. Francia che ha conquistato la terza semifinale consecutiva (tutte con Deschamps in panchina) mentre per il Marocco questo traguardo rappresenta un’ulteriore grande conferma nella crescita di una nazionale che ha anche conquistato l’ultima Coppa d’Africa.

La sfida tra Francia e Marocco è incrociata in semifinale con quella tra la Spagna e il Belgio. Pensate, gli iberici non arrivano a questo punto del Mondiale dall’edizione vinta nel 2010 in Sudafrica. A quell’edizione trionfale sono seguite un’eliminazione ai gironi (in Brasile) e due ko agli ottavi (contro la Russia nel 2018 e il Marocco in Qatar). Partito in sordina nel girone, il Belgio è stato a un passo dall’eliminazione con il Senegal ai sedicesimi e ha travolto gli Usa agli ottavi. Dovesse conquistare la semifinale, il Belgio ci arriverebbe per la terza volta dopo il 1986 e il 2018.

Nella parte opposto del tabellone, sfida tutta europea tra Inghilterra e Norvegia. Gli scandinavi, trascinati dal solito Haaland, hanno già fatto la storia spingendosi oltre gli ottavi di finale. L’Inghilterra è al suo terzo quarto di finale di fila. L’ultimo, nel 2022, lo ha perso con la Francia anche a causa di un errore dal dischetto di Kane che ora vorrà farsi perdonare dopo aver trascinato i suoi tra le migliori otto compagini del torneo.

Dopo la rimonta nel finale con l’Egitto da 0-2 a 3-2, l’Argentina contenderà un posto in semifinale alla Svizzera che ha eliminato la Colombia ai rigori. Non è la prima volta che le due squadre si sfidano in un match a eliminazione diretta dei Mondiali. E’ accaduto agli ottavi dell’edizione 2014. Vinse la Seleccion 1-0 ai supplementari con gol decisivo di Di Maria. Chi passa affronterà in semifinale Inghilterra o Norvegia.

Il calendario dei quarti di finale del Mondiale 2026

Giovedì 9 luglio

Francia-Marocco (ore 22; Boston)

Venerdì 10 luglio

Spagna-Belgio (ore 21; Los Angeles)

Sabato 11 luglio

Inghilterra-Norvegia (ore 23; Miami)

Domenica 12 luglio

Argentina – Svizzera (ore 3; Kansas City)

Tutte le quattro sfide dei quarti di finale dei Mondiali 2026 saranno trasmesse da DAZN e, gratuitamente in chiaro, su RAI 1. Lo stesso accadrà per le semifinali e la finalissima di New York.