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Napoli, capitolo portiere: Allegri ha scelto il titolare

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Massimiliano Allegri ha già scelto il titolare del Napoli in vista della prossima stagione con il nuovo tecnico dei partenopei chiamato a decidere tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic.

Milinkovic-Savic
Vanja Milinkovic Savic verso l’addio al Napoli (Ansa Foto) – calciomercato.it

Durante la scorsa stagione c’è stato un dualismo tra Meret e Milinkovic-Savic per quello che riguarda la porta del Napoli con Antonio Conte che, soprattutto nel finale di stagione, ha deciso di affidarsi al serbo per proteggere i pali azzurri. Secondo quanto affermato da Il Mattino, però, Massimiliano Allegri non sarebbe della stessa idea.

L’allenatore livornese, infatti, avrebbe dato l’ok alla cessione di Milinkovic-Savic, valutato circa 20 milioni di euro, con l’ex Torino che sarebbe finito nel mirino dell’Hull City e del Besiktas allenato da Vincenzo Italiano.

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