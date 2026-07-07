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Kean al posto di Lukaku: maxi intreccio in Serie A

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Gli ultimi aggiornamenti di calciomercato coinvolgono gli attaccanti di Fiorentina e Napoli

Uno, Romelu Lukaku, ha ritrovato un po’ di serenità con il Belgio e si giocherà l’accesso ai quarti di finale dei Mondiali contro gli USA, l’altro, Moise Kean, è reduce da una stagione da dimenticare, sia con la Fiorentina, sia con l’Italia, eliminata dalla Bosnia nella finale play off.

Kean esulta con la maglia dell'Italia
Kean al posto di Lukaku: maxi intreccio in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

Una cosa in comune, però, i due bomber ce l’hanno: le sirene di calciomercato. Nonostante Max Allegri lo abbia sempre stimato, un addio di Big Rom al Napoli resta all’ordine del giorno e le ultime indiscrezioni parlano di un possibile e rovente derby di mercato per l’ex Roma.

Secondo Fanatik, infatti, dopo il Besiktas, anche il Fenerbahçe si sarebbe messo sulle tracce del 33enne di Anversa. Lukaku fa parte di una lista di obiettivi ambiziosi che, udite udite, oltre a Sorloth Watkins, comprenderebbe anche Kean.

Secondo il portale turco, l’attaccante Viola avrebbe addirittura già espresso il proprio gradimento al trasferimento ad Istanbul, ma al momento la sua candidatura non rappresenterebbe una priorità per il Fener a causa degli alti costi di un’eventuale operazione.

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