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Juve, si complica Kessie: inserimento di un’altra big

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Cambia di colpo il futuro del centrocampista della nazionale ivoriana che è attualmente svincolato. 

La Juventus continua ad osservare molto da vicino la situazione di Franck Kessie, che è attualmente svincolato dopo l’addio all’Al-Ahli. Il centrocampista ivoriano classe ’96 piace per caratteristiche tecniche e perché conosce molto bene il campionato di Serie A, ma ora dalla Turchia arrivano pessime notizie per la Vecchia Signora.

Kessie festeggia con la Costa d'Avorio
Kessie (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Secondo quanto riportato da “Fanatik”, il nome di Kessie sarebbe finito infatti sul taccuino del Besiktas: l’allenatore Vincenzo Italiano stima tantissimo l’ex calciatore di Atalanta e Milan e avrebbe chiesto alla dirigenza uno sforzo economico per portarlo a Istanbul.

Juve, dunque, avvisata. I bianconeri devono muoversi immediatamente per non rischiare di perdere il 29enne nato a Ouragahio: secondo voi alla fine chi la spunterà in questo appassionante testa a testa? Lo scopriremo molto presto e come sempre vi terremo aggiornati. 

 

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