Juve, si complica Kessie: inserimento di un’altra big

Cambia di colpo il futuro del centrocampista della nazionale ivoriana che è attualmente svincolato.

La Juventus continua ad osservare molto da vicino la situazione di Franck Kessie, che è attualmente svincolato dopo l’addio all’Al-Ahli. Il centrocampista ivoriano classe ’96 piace per caratteristiche tecniche e perché conosce molto bene il campionato di Serie A, ma ora dalla Turchia arrivano pessime notizie per la Vecchia Signora.

Secondo quanto riportato da “Fanatik”, il nome di Kessie sarebbe finito infatti sul taccuino del Besiktas: l’allenatore Vincenzo Italiano stima tantissimo l’ex calciatore di Atalanta e Milan e avrebbe chiesto alla dirigenza uno sforzo economico per portarlo a Istanbul.

Juve, dunque, avvisata. I bianconeri devono muoversi immediatamente per non rischiare di perdere il 29enne nato a Ouragahio: secondo voi alla fine chi la spunterà in questo appassionante testa a testa? Lo scopriremo molto presto e come sempre vi terremo aggiornati.