Juve, rivoluzione totale: arriva un ex Roma

Bianconeri sempre concentrati sul mercato e pronti a un nuovo innesto: ecco chi può arrivare a breve.

Dopo il deludente sesto posto della passata stagione e la mancata qualificazione in Champions League, la Juventus si appresta a stravolgere non solo la rosa ma anche l’organigramma societario. Il prossimo a fare le valigie potrebbe essere François Modesto, attuale direttore tecnico e particolarmente legato a Comolli che ha già salutato i bianconeri.

Ma chi prenderà il posto di Modesto? Secondo quanto riferito in queste ore dalla redazione di ‘Sky Sport’, il principale indiziato sarebbe al momento Frederic Massara, attualmente libero dopo le recenti esperienze al Milan e alla Roma.

I colloqui tra le parti già sono partiti e non sono escluse novità già nei prossimi giorni: Juve, dunque, pronta a cambiare direttore tecnico e a ripartire dall’ex Roma, particolarmente apprezzato dal nuovo amministratore delegato e direttore generale Carnevali.