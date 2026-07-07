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Colpo di scena Lautaro Martinez, le ultime dal ritiro dell’Argentina

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Aggiornamenti importanti in vista dell’ottavo di finale di oggi tra la Nazionale di Messi e l’Egitto, le ultime. 

Ci siamo. Oggi pomeriggio, alle ore 18:00, Argentina ed Egitto si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale del Mondiale: i favori del pronostico pendono tutti dalla parte di Messi e compagni, ma la Nazionale guidata da Salah ha già dimostrato di potersela giocare con chiunque in questo torneo.

Lautaro infortunato: foto AI
Lautaro (Foto AI) – Calciomercato.it

Arrivano intanto aggiornamenti importanti su quello che dovrebbe essere l’undici iniziale dell’Argentina tra poche ore: secondo quanto evidenziato dalla redazione di ‘Sky Sport’, a far coppia con Messi dovrebbe essere Julian Alvarez, favorito nel ballottaggio con Lautaro Martinez.

Una pessima notizia per tutti i tifosi dell’Inter che, dunque, rischiano di vedere all’opera il loro idolo soltanto nel corso della seconda frazione di gioco. Ora, però, la parola passa al campo: Argentina ed Egitto si giocano la qualificazione ai quarti di finale del Mondiale.

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