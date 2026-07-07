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Holm verso la Fiorentina, l’esterno del Bologna in uscita dai rossoblu | CM

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Emil Holm è finito nel mirino della Fiorentina in vista della prossima stagione con lo svedese che è molto apprezzato da Fabio Grosso.

Emil Holm
Holm è finito nel mirino della Fiorentina (Ansa Foto) – calciomercato.it

Salutata la Juventus dopo il prestito di gennaio, il terzino classe 2000 ha fatto ritorno a Bologna, ma per lui potrebbe arrivare una nuova cessione durante l’estate.

Già alcune settimane fa avevamo parlato dell’interesse da parte della Fiorentina nei confronti di Holm. L’esterno non sembra rientrare nei piani dei rossoblu, pronti a cederlo per fare cassa e sistemare i propri conti. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Bologna avrebbe fissato il prezzo attorno ai 12 milioni di euro con la Fiorentina che potrebbe dare l’assalto all’ex Atalanta nel momento in cui verrà ceduto Dodò, in uscita dai viola. Sul brasiliano c’è l’interesse da parte del Como, a caccia di rinforzi per la sua prima stagione in Champions League.

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