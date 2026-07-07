Inghilterra ai quarti ma Tuchel perde uno dei suoi: incredibile infortunio nel post partita

Con il 3-2 rifilato al Messico all’Azteca, l’Inghilterra si è qualificata ai quarti di finale dei Mondali. Nel post partita, tuttavia, è arrivata una brutta notizia per il c.t. Tuchel

Che partita all’Azteca. La spinta del pubblico di casa e un tempo disputato in superiorità numerica non sono bastati al Messico per avere la meglio di un’Inghilterra trascinata da un Bellingham superlativo e dal solito Kane.

E’ finita 3-2 con l’Inghilterra per la terza volta consecutiva qualificata ai quarti di un Mondiale. Il cammino degli uomini di Tuchel proseguirà con la Norvegia che ha eliminato il Brasile con una doppietta di Haaland. Sullo sfondo c’è la possibile semifinale con l’Argentina, ultimo potenziale scoglio verso una finale che manca dalla vittoriosa edizione casalinga del 1966.

Quarti di finale con la Norvegia e potenziali altre partite del Mondiale cui non prenderà parte Jordan Henderson. L’ex capitano del Liverpool, ora al Brentford, si è incredibilmente infortunato nel post partita. Mentre gli altoparlanti dello stadio diffondevano Wonderwall degli Oasis, eletta a inno di tifosi e squadra per festeggiare le vittorie, Henderson è rovinosamente caduto a terra dopo aver scavalcato un cartellone pubblicitario.

Il compagno di squadra, Dan Burn, è stato il primo a soccorrerlo e ad allertare lo staff medico. Trasportato fuori dal campo in barella, Henderson si è procurato un serio infortunio al polso. A fornire questa diagnosi è stato il c.t. Thomas Tuchel che si è detto molto dispiaciuto per quanto avvenuto. Il calciatore è rimasto a Città del Messico per le prime cure del caso mentre il resto della squadra ha raggiunto già Kansas City, sede della prossima sfida con la Norvegia.

In questo video, ripreso dalle tribune dell’Azteca, potete vedere la brutta caduta di Henderson

Jordan Henderson tried to climb the advertising board back onto the pitch but landed on his arm awkwardly. Hope this is not something serious 🙏 pic.twitter.com/DuxQwet2BB — Living Liverpool (@Livin_Liverpool) July 6, 2026

Il centrocampista dell’Inghilterra non è stato l’unico infortunato della serata dell’Azteca. Nei minuti finali dell’incontro, con il Messico all’assalto dell’area di rigore inglese, Santiago Gimenez ha subito una distorsione alla caviglia. Bruttissime le immagini dell’articolazione dell’attaccante del Milan che si è piegata innaturalmente nel tentativo di anticipare Spence. Dolorante, Gimenez non è riuscito a tornare in campo. Il primo verdetto ipotizza almeno due mesi di stop, un guaio ovviamente per Gimenez (che è stato operato alla stessa caviglia lo scorso novembre) e anche per il Milan che aveva messo l’attaccante sul mercato.