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Addio Milan ma non all’Italia: Leao offerto alla Roma

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Incredibile indiscrezione sul futuro dell’attaccante portoghese in uscita dai rossoneri

Più di un mese fa, dal ritiro della nazionale portoghese, Rafa Leao aveva annunciato pubblicamente i suoi propositi d’addio e il Milan, nonostante l’arrivo in panchina del suo connazionale Ruben Amorim, è fermamente intenzionato a separarsi dall’attaccante lusitano, ma non a qualsiasi prezzo.

Rafael Leao in azione con la maglia del Portogallo
Addio Milan ma non all’Italia: Leao offerto alla Roma (Ansa Foto) – calciomercato.it

Accostato nei giorni scorsi a varie squadre inglesi, compresi Arsenal, Newcaslte e Tottenham, nelle ultime ore, secondo il Romanista, il numero 10 rossonero sarebbe stato offerto anche alla Roma, da tempi non sospetti a caccia di un rinforzo sull’ala sinistra.

Secondo il quotidiano capitolino, il gradimento per il calciatore è totale, ma un approdo in giallorosso è reso complicato dai costi dell’operazione, nonostante l’apertura milanista alla formula del prestito con obbligo di riscatto.

I costi del cartellino (60 milioni di euro), e l’elevato ingaggio percepito dal calciatore (7 milioni bonus inclusi) rendono la pista romanista veramente tortuosa al momento.

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