Lazio, mercato difficile per i biancocelesti: la situazione Rovella | CM

La Lazio dovrà affrontare il calciomercato estivo a saldo zero con i capitolini che saranno costretti a cedere per poter poi procedere a nuovi acquisti per sistemare la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso.

Per questo motivo i biancocelesti si starebbero muovendo per obiettivi come Piccoli e Comuzzo cercando di chiudere le operazioni in prestito. Nel frattempo si sta cercando di capire quale possa essere il destino di alcuni big che potrebbero permettere alla società di Lotito di fare cassa.

Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001, è uno dei punti fermi della formazione biancoceleste con Gennaro Gattuso che vuole puntare su di lui per la prossima stagione. Il calciatore, dal canto suo, vorrebbe restare alla Lazio essendo molto legato ai colori biancocelesti, ma se dovesse arrivare un’offerta in grado di accontentare il club sarebbe pronto a dire addio.