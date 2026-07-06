Inter, oltre 50 milioni per Sucic: decisione definitiva

Colpo di scena in casa nerazzurra per quel che riguarda il futuro del forte centrocampista della nazionale croata.

Nonostante l’eliminazione per mano del Portogallo, Petar Sucic è sicuramente tra le note più positive della Croazia al Mondiale. Il centrocampista classe 2003 ha fornito un assist contro l’Inghilterra, realizzato la rete del momentaneo 1-0 contro il Ghana e disputato due buonissime gare contro Panama e Portogallo.

E adesso alcuni dei principali club europei avrebbero inserito sul proprio taccuino proprio il nome dell’ex Dinamo Zagabria.

Secondo quanto evidenziato dal quotidiano croato ‘Vecernji’, l’Inter non avrebbe alcuna intenzione di privarsi di un calciatore così giovane e promettente e valuterebbe Sucic oltre 50 milioni di euro: il 22enne nato a Livno è legato ai nerazzurri da un contratto fino al 30 giugno 2030 e percepisce al momento circa 1,5 milioni di euro a stagione. Salvo clamorosi colpi di scena, il suo futuro sarà dunque ancora a tinte nerazzurre.