La Juve non affonda: colpo Atletico a parametro zero

Figura tra gli svincolati di lusso: la Juventus non è convinta, ci pensa Simeone per i ‘Colchoneros’

Ha chiuso la sua esperienza al Real Madrid dopo sette stagioni, tra successi ma anche tante panchine. Stiamo parlando di Dani Cebellos, che ha dato l’addio ai ‘Blancos’ dopo la scadenza naturale del contratto.

Il centrocampista spagnolo nell’ultima stagione ha collezionato poche apparizioni, perdendo anche il treno Mondiale con la sua nazionale. Il Real ha deciso di non rinnovargli il contratto, con il 29enne quindi finito nella lista degli svincolati di lusso del panorama europeo.

Ceballos è stato accostato in diverse occasioni anche alla Juventus in Italia, con il centrocampista che potrebbe rappresentare un’occasione per i bianconeri a parametro zero.

Calciomercato Juventus, l’Atletico si muove per lo svincolato Ceballos

La ‘Vecchia Signora’ non ha però palesato finora un concreto interesse per il giocatore, a caccia di una nuova esperienza anche fuori dalla Liga per ripartire.

Ceballos ha diversi estimatori in Premier League, dove ha indossato la maglia dell’Arsenal. A sorpresa, però, lo spagnolo classe ’96 potrebbe restare a Madrid. Stavolta nelle fila dell’Atletico, a caccia di un centrale di qualità per la mediana del ‘Cholo’ Simeone. I ‘Colchoneros’ sarebbero interessati al giocare secondo il ‘Mundo Deportivo’, specialmente se non andasse in porto il colpo Hjulmand.

L’ex centrocampista del Lecce sarebbe il primo obiettivo dell’Atletico Madrid, ma le richieste dello Sporting CP sono alte: per questo motivo, il piano B dei madrileni porterebbe a Ceballos.