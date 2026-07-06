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Juventus, spunta Allegri per Bremer: c’è un problema per il Napoli | CM

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L’ex bianconero e nuovo allenatore del Napoli bussa alla Continassa per il centrale brasiliano: la richiesta della ‘Vecchia Signora’

La Juventus sta cercando di stingere i tempi per diversi obiettivi di mercato e tra questi c’è sicuramente Muharemovic per rinforzare la difesa di Luciano Spalletti.

Juventus, Napoli su Bremer
Bremer nel mirino del Napoli (Ansa) – Calciomercato.it

Il nazionale bosniaco, appena eliminato con la sua nazionale al Mondiale, è un profilo che piace molto al tecnico di Certaldo e anche al nuovo Ceo Carnevali che lo ha avuto al Sassuolo. Per Muharemovic si tratterebbe di un ritorno sotto la Mole, con la Juve che può sfruttare il 50% della rivendita nella trattativa con il sodalizio emiliano.

Bremer nel mirino del Napoli: la Juve fissa il prezzo

La ‘Vecchia Signora’ spinge quindi per trovare un accordo con il Sassuolo per Muharemovic e intanto lavora anche alle cessioni nel reparto arretrato.

Juventus, le condizioni di Bremer
Gleison Bremer, difensore della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Tra i sacrificabili nella lista di Spalletti c’è Gleison Bremer, che non ha convinto la scorsa stagione dopo l’arrivo in panchina dell’ex Ct della Nazionale. Il difensore può lasciare Torino di fronte a un’offerta importante, ma comunque inferiore ai quasi 60 milioni della clausola rescissoria. La Juventus darebbe il via libera alla cessione per un assegno da 45-50 milioni di euro e tra le pretendenti spunta anche il Napoli come raccolto da Calciomercato.it. 

Gli ex Allegri e Manna sono a caccia di un centrale di livello internazionale e stanno così osservando anche la situazione di Bremer. Lo scoglio però è rappresentato dal prezzo fissato dalla Juve, fuori dal budget messo a disposizione dal patron De Laurentiis per il nuovo difensore. 

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