Infortunio Santiago Gimenez, Milan in ansia: le ultime

L’attaccante della nazionale messicana si è infortunato ai Mondiali nel corso del match contro l’Inghilterra.

Pessime notizie in casa Milan. Nel corso del match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali tra Messico e Inghilterra, Santiago Gimenez si è infatti infortunato alla caviglia destra nei minuti finali e questo stop rischia di complicare le strategie della società rossonera in sede di calciomercato.

Il 25enne nato a Buenos Aires – secondo le prime indiscrezioni – avrebbe riportato una distorsione di secondo grado della caviglia destra, la stessa operata lo scorso 18 dicembre. Al momento sarebbe escluso un interessamento dei legamenti, ma ne sapremo sicuramente di più nelle prossime ore e anche i tempi di recupero verranno comunicati solo dopo gli esami del caso.

Il Milan incrocia le dita e spera che l’infortunio occorso a Gimenez non stravolga completamente le strategie da adottare nel corso di questa sessione estiva di mercato.