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Milan, i colpi in difesa non si fermeranno a Gila: la situazione

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Il Milan vuole chiudere per Mario Gila il prima possibile con il difensore spagnolo che è molto vicino ai rossoneri in vista della stagione che sta per prendere il via.

Mario Gila
Milan, è fatta per Gila (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il centrale dei biancocelesti, però, potrebbe non essere l’unico affare in entrata per il Milan, pronto a portare in rossonero almeno un altro centrale. La qualificazione in Europa, infatti, porterà il club ad allargare la rosa rispetto alla scorsa stagione e, nel caso in cui dovesse partire Tomori, potrebbe provare a mettere altri due centrali a disposizione di Amorim.

L’obiettivo principale, una volta chiusa la trattativa per Gila, diventerà Gonçalo Inacio con il portoghese che piace molto al nuovo tecnico rossonero, intenzionato a sistemare quanto prima la rosa a sua disposizione.

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