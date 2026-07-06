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Juve, nuovo sondaggio per Lipani: spuntano le cifre | CM

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La società bianconera è molto interessata al centrocampista della nazionale Under-21 italiana: tutti i dettagli. 

La Juventus ha tutta l’intenzione di ripartire dai giovani e, dopo Jeff Ekhator, studia un altro importante colpo in prospettiva. La società di corso Galileo Ferraris, infatti, è da settimane sulle tracce di Luca Lipani, centrocampista del Sassuolo e della nazionale Under-21 italiana classe 2005. Il calciatore originario di Genova è legato ai neroverdi da un contratto fino al 30 giugno 2028, ma potrebbe cambiare casacca durante questa estate.

Luciano Spalletti allo Stadio Olimpico
Spalletti (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo alcune informazioni raccolte dalla nostra redazione, il nuovo amministratore delegato e direttore generale Giovanni Carnevali avrebbe effettuato in queste ore un nuovo sondaggio per Lipani e il Sassuolo non avrebbe assolutamente chiuso le porte alla cessione del ragazzo.

La Juve studia la formula migliore per chiudere l’affare sulla base di una valutazione di circa 9 milioni di euro: occhio, dunque, a questa pista e ai prossimi giorni che potrebbero essere davvero decisivi per la fumata bianca.

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