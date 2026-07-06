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Juve, altro colpo in arrivo dopo Ekhator: c’è la conferma ufficiale

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Mercato bianconero in grande fermento in vista della prossima stagione: ecco cosa sta succedendo. 

La Juventus è pronta a piazzare il secondo colpo in entrata dopo Osayuki Jeff Ekhator. La società di corso Galileo Ferraris è particolarmente attiva e cerca con insistenza un nuovo portiere, un difensore affidabile e un attaccante che possa sostituire al meglio Dusan Vlahovic.

Adriano Galliani
Galliani – Ansa Foto calciomercato.it

I nomi che circolano alla Continassa sono diversi, da Dibu Martinez a Muharemovic passando per Kolo Muani, e in queste ore è arrivata una nuova conferma sull’ormai imminente colpaccio in entrata da parte della Vecchia Signora.

Ecco infatti quanto dichiarato da Adriano Galliani a Villa Alpebella, nel contesto del gran galà di beneficienza ‘United for Meyer’: “Ho chiamato poco fa Giovanni Carnevali e mi ha detto che alla fine non è potuto venire perché era qui in giro a Forte dei Marmi a far mercato. Ma non posso dirvi per quale giocatore…“. Chi sarà, dunque, il prossimo rinforzo della Juve?

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