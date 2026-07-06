Highlights Brasile-Norvegia, la doppietta di Haaland stende Ancelotti: video gol e sintesi del match

Brasile e Norvegia si sono affrontati a New York nel match degli ottavi di finale dei Mondiali. Non sono certo mancate le emozioni al MetLife Stadium

Ventotto anni dopo Brasile e Norvegia si ritrovano opposte in un match dei Mondiali dal verdetto inappellabile che mette in palio la qualificazione ai quarti di finale.

Dopo un avvio equilibrato, il primo tempo è nettamente appannaggio del Brasile. Al 13′, un imprudente scivolata di Ajer su Cunha causa l’assegnazione di un calcio di rigore all’on field review per la Seleçao. Sul dischetto si presenta Bruno Guimaraes ma Nyland respinge la debole conclusione poco angolata. Non sarà il primo intervento provvidenziale del portiere norvegese che al 30′ devia l’assist di Martinelli che Cunha avrebbe spinto in rete a porta vuota e poco dopo respinge di ginocchio un tiro di Vinicius scaturito dopoché quest’ultimo aveva rubato la palla a Odegaard in disimpegno.

E’ proprio di Odegaard l’unica occasione da gol creata dalla Norvegia nel primo tempo. Allison è decisivo nel respingere la sua conclusione dall’interno dell’area di rigore su assist di un Haaland poco incisivo in una prima frazione di gioco nella quale il Brasile avrebbe meritato più dello 0-0 finale.

Gli uomini di Ancelotti continuano a creare occasioni anche nella ripresa. Al 58′ Endrick, appena entrato al posto di Cunha, si presenta da solo davanti a Nyland che gli nega il gol. Passano quattro minuti e l’estremo difensore norvegese si ripete su Bruno Guimaraes. Nella fase centrale del secondo tempo cala l’incedere del Brasile e la Norvegia ne approfitta. Gli scandinavi cominciano a farsi vedere maggiormente dalle parti di Allison e negli ultimi dieci minuti vincono la partita.

Fa tutto Haaland. Al 79′, sovrastra Gabriel sul cross di Schjelderup e insacca di testa prepotentemente di testa il gol dello 0-1. All’89’ poi arriva la doppietta con una potente conclusione da fuori area che non lascia scampo ad Allison. Quasi non esulta l’attaccante del City mentre sugli spalti è festa grande per i tifosi norvegesi che festeggiano tra l’incredulità di quelli verdeoro.

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Nei minuti di recupero, l’arbitro concede un altro rigore al Brasile per una gomitata di Ostigard su Casemiro. Neymar segna ma è troppo tardi. Finisce 1-2. Il Brasile di Ancelotti è fuori agli ottavi. Non accadeva da Italia ’90. La Norvegia, invece, ottiene la prima storica qualificazione ai quarti e ora attende la vincitrice di Inghilterra-Messico. Con un Haaland così si può davvero sognare …