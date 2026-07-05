Mahrez, adesso è ufficiale: che occasione per la Serie A

Svolta definitiva per quel che riguarda il futuro del 35enne algerino con cittadinanza francese: le ultimissime.

Tra i calciatori attualmente svincolati più interessanti figura senza ombra di dubbio Riyad Karim Mahrez, che ha detto addio all’Al-Ahli. Ecco il comunicato ufficiale del club dell’Arabia Saudita: “Tre anni indimenticabili, innumerevoli momenti magici e un’eredità che resterà nei cuori dei tifosi”.

Ma non è finita qui. Dopo la sconfitta con la sua Nazionale ai Mondiali contro la Svizzera, lo stesso Mahrez ha anche comunicato la fine della sua esperienza con la maglia dell’Algeria dopo 119 presenze e la vittoria della Coppa d’Africa 2019.

L’ex Leicester e Manchester City è adesso senza squadra e alla ricerca di un nuovo club in vista della prossima stagione: una ghiotta occasione anche per qualche club di Serie A che potrebbe, a sorpresa, decidere di prenderlo a zero e puntare su di lui.