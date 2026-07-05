Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Mahrez, adesso è ufficiale: che occasione per la Serie A

Foto dell'autore

Svolta definitiva per quel che riguarda il futuro del 35enne algerino con cittadinanza francese: le ultimissime. 

Tra i calciatori attualmente svincolati più interessanti figura senza ombra di dubbio Riyad Karim Mahrez, che ha detto addio all’Al-Ahli. Ecco il comunicato ufficiale del club dell’Arabia Saudita: “Tre anni indimenticabili, innumerevoli momenti magici e un’eredità che resterà nei cuori dei tifosi”.

Pallone calcio
Pallone di Serie A (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Ma non è finita qui. Dopo la sconfitta con la sua Nazionale ai Mondiali contro la Svizzera, lo stesso Mahrez ha anche comunicato la fine della sua esperienza con la maglia dell’Algeria dopo 119 presenze e la vittoria della Coppa d’Africa 2019.

L’ex Leicester e Manchester City è adesso senza squadra e alla ricerca di un nuovo club in vista della prossima stagione: una ghiotta occasione anche per qualche club di Serie A che potrebbe, a sorpresa, decidere di prenderlo a zero e puntare su di lui.

6736

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

2 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

3 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

4 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

5 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

6 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

7 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU