Allegri vuole Gatti al Napoli: la Juventus ha fissato il prezzo

Massimiliano Allegri vuole Federico Gatti al Napoli in vista della prossima stagione con la Juventus che non chiude alla cessione del calciatore che potrebbe salutare durante l’estate.
Stando a quanto raccolto da Sportmediaset il Napoli dovrebbe mettere sul piatto circa 25 milioni di euro per assicurarsi il cartellino del centrale, pronto ad una nuova avventura per la sua carriera.
Classe 1998, Gatti non rappresenta una priorità per Luciano Spalletti per quello che riguarda la difesa con l’ex CT della nazionale che avrebbe già dato l’ok alla sua partenza per sistemare la propria retroguardia.