Inter, occasione Stones a zero: la situazione

Il difensore inglese è attualmente svincolato dopo il recente addio al Manchester City, la situazione.

L’Inter è al lavoro per regalare un nuovo difensore centrale a Chivu. In questi giorni si parla con una certa insistenza di Chalobah del Chelsea, ma occhio alle sorprese e alle eventuali occasioni di mercato da sfruttare al volo. Una di queste porta a John Stones, classe ’94 attualmente svincolato dopo il recente addio al Manchester City.

Secondo quanto evidenziato dall’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, in queste ore sarebbe stato offerto nuovamente Stones che è alla ricerca di una nuova squadra e che spinge per disputare la prossima Champions League.

Si tratta di una super occasione a parametro zero visto che il 32enne originario di Barnsley ha grande struttura fisica ed esperienza internazionale: l’Inter affonderà alla fine il colpo per portarlo in Italia?