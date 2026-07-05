Brasile-Norvegia streaming e diretta tv: dove vedere gratis il match dei Mondiali

Brasile-Norvegia è uno dei match clou degli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Eccovi tutte le indicazioni su dove vederlo in tv e in streaming

Ventotto anni dopo Brasile e Norvegia si ritrovano contro ai Mondiali. Era il 1998, nell’edizione che si è disputata in Francia, quando le due nazionali erano inserite nel girone A e si affrontarono all’ultima giornata. Con il Brasile già qualificato, la Norvegia vinse in rimonta 2-1 conquistando il secondo posto utile per gli ottavi e vanificando, al contempo, il successo del Marocco contro la Scozia.

Oggi, a New York alle 22 ora italiana, sarà una sfida da dentro o fuori. Conta solo vincere per passare ai quarti di finale (traguardo mai raggiunto dagli scandinavi) e affrontare la qualificata di un altro confronto attesissimo, quello tra Inghilterra e Messico in programma all’Azteca alle 2 di stanotte.

Contro Haaland e compagni, Ancelotti deve rinunciare anche a Paquetà oltreché a Rapinha. Nel tridente a supporto di Cunha, spazio a Rayan e Gabriel Martinelli. Tridente offensivo a disposizione anche di Solbakken con Haaland, Nusa e Sorloth che proveranno a impensierire Marquinhos e Gabriel, ovviamente confermati al centro della retroguardia verdeoro.

Dove vedere Norvegia-Brasile in diretta tv e in streaming

Il match degli ottavi di finale dei Mondiali tra Norvegia e Brasile sarà trasmesso in simulcast su DAZN e RAI 1. Su DAZN, la partita sarà visibile, in abbonamento, in streaming tramite la app o il sito dell’emittente. In telecronaca Pierluigi Pardo e Dario Marcolin. Su RAI 1, la partita sarà preceduta e seguita da Notti Mondiali. A commentarla saranno Alberto Rimedio e Daniele Adani.

Al termine del match, gli highlights di Norvegia-Brasile saranno disponibili gratuitamente sui canali YouTube della RAI e di DAZN. Quest’ultima trasmetterà in esclusiva, in streaming, l’ottavo di finale tra Messico e Inghilterra in programma in nottata. Portogallo-Spagna e Argentina-Egitto sono le altre due sfide degli ottavi che andranno in onda contemporaneamente su RAI e DAZN. Colombia-Svizzera e Belgio-USA sono, invece, le altre esclusive di DAZN.