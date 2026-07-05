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Rinnovo Mancini, l’Inter vigila e pensa allo scambio

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Il difensore della Roma vuole restare in giallorosso, ma i nerazzurri restano alla finestra

Sono passati più di cinque mesi da quando il suo agente, Beppe Riso, parlò di un accordo praticamente chiuso per il rinnovo di Gianluca Mancini. Da allora, anche per volontà dei Friedkin che decisero di rallentare le trattative dopo la disfatta della Roma in casa dell’Inter.

Dybala e Mancini dopo un gol della Roma
Rinnovo Mancini, l’Inter vigila e pensa allo scambio (Ansa Foto) – calciomercato.it

E proprio il club nerazzurro resta alla finestra in attesa degli sviluppi da Trigoria. Decisivo nella corsa Champions con la storica doppietta segnata contro la Lazio, il numero 23 giallorosso vuole rimanere nella Capitale e ha dato priorità assoluta al club capitolino, con la situazione che potrebbe definitivamente sbloccarsi prima del raduno della squadra del 13 luglio.

Impegnata nella trattativa per Chalobah, la dirigenza nerazzurra potrebbe aver bisogno di due difensori centrali, visti gli addii da svincolati di Acerbi e de Vrij e le sirente del Real Madrid per Alessandro Bastoni. Inoltre, all’orizzonte c’è anche la cessione di Benjamin Pavard, con il suo agente che ieri è stato nella sede nerazzurra.

Secondo Asromalive.it, nel caso in cui le trattative per il rinnovo dovessero sorprendentemente naufragare, il club nerazzurro potrebbe provare a inserire proprio il cartellino del francese, valutato 10-15 milioni di euro, in un’eventuale trattativa con la Roma, che valuta il suo vicecapitano almeno 10 milioni in più. Un altro ostacolo è poi rappresentato dai 5 milioni netti percepiti dall’ex Bayern Monaco a Milano.

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