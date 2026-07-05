Nuova offerta per Pulisic: il Milan alza il muro

L’attaccante statunitense resta uno dei calciatori più chiacchierati in casa rossonera

Impegnato al Mondiale con gli USA e atteso dagli ottavi di finale contro il Belgio di Alexis Saelemaekers, Christian Pulisic resta uno dei calciatori del Milan più apprezzati, in Italia e all’estero. Circa un mese fa, la Roma aveva effettuato dei sondaggi esplorativi, scontrandosi tuttavia contro il muro rossonero.

Da allora, le voci e le indiscrezioni sul futuro del rossonero non si sono affatto arrestate. Dalla MLS, all’Arsenal, passando per il Manchester United e il Tottenham, sono molte le squadre accostate all’ex Chelsea, ma negli ultimi giorni si parla soprattutto di una squadra fortemente interessata al calciatore.

Secondo Ekrem Konur, infatti, il Milan avrebbe ricevuto più di un’offerta dal Liverpool per il numero 11 rossonero, ma le ha rispedite tutte al mittente perché il nuovo allenatore Ruben Amorim lo ritiene fondamentale nel suo scacchiere tattico.