Modric si avvicina alla permanenza al Milan, il croato pronto a dire sì ad Amorim

Luka Modric è pronto a dire sì a Ruben Amorim per restare al Milan anche in vista della prossima stagione con il classe 1985 che non sembra ancora intenzionato ad appendere gli scarpini al chiodo.
L’ex Real Madrid, appena eliminato dal mondiale con la sua Croazia ad opera del Portogallo, sarebbe pronto a dare l’ok alla permanenza in rossonero con Amorim pronto a puntare su di lui anche in vista della prossima stagione.
Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo colloquio tra Amorim e il croato per definire i piani della prossima stagione con Modric pronto a mettersi ancora a disposizione dei rossoneri e proseguire la sua carriera a Milanello.