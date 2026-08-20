Perin al Palermo? C’è di mezzo Spalletti: la richiesta della Juve | CM

Tiene banco anche il futuro di Mattia Perin alla Continassa: gli ultimi aggiornamenti sul futuro del portiere bianconero

Porte girevoli alla Juventus… Il club bianconero ha cambiato volto tra i pali con l’arrivo di Vicario e le novità non sono finite alla Continassa.

Sul tavolo della dirigenza della ‘Vecchia Signora’ c’è sempre la cessione di Di Gregorio, fuori da tempo dai piani di Luciano Spalletti. La Juve sta cercando anche una soluzione in prestito, con il portiere ex Monza che preferirebbe un approdo all’estero.

Inoltre sotto la la gente d’ingrandimento c’è la situazione legata al futuro di Mattia Perin, corteggiato dal Palermo negli ultimi giorni.

Calciomercato Juventus, Spalletti fa muro sulla partenza di Perin

L’esperto portiere bianconero (in scadenza nel 2027) è il sogno dei rosanero per la porta, specialmente dopo l’infortunio alla spalla rimediato dal titolare Joronen nel match di Coppa Italia contro il Lecce. I siciliani fanno sul serio e hanno recapitato a Perin un’offerta allettante per un triennale vicino ai 2 milioni netti.

Se Joronen resterà fuori a lungo, il Palermo proverà ad affondare il colpo per l’ex Genoa che sta riflettendo sulla destinazione rosanero. Sul possibile trasferimento ad oggi non c’è però il via libera della Juventus come appreso da Calciomercato.it. Spalletti non vuole privarsi di un portiere affidabile e di un uomo spogliatoio come Perin, inoltre la dirigenza bianconera in caso di cessione vorrebbe incassare 2-3 milioni di euro.

Viste le difficoltà della trattativa il Palermo sta sondando anche altre piste tra i pali come Semper, Pizzignacco e Sportiello.