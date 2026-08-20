Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Perin al Palermo? C’è di mezzo Spalletti: la richiesta della Juve | CM

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Tiene banco anche il futuro di Mattia Perin alla Continassa: gli ultimi aggiornamenti sul futuro del portiere bianconero

Porte girevoli alla Juventus… Il club bianconero ha cambiato volto tra i pali con l’arrivo di Vicario e le novità non sono finite alla Continassa.

Juventus, le ultime su Perin
Le ultime sul futuro di Mattia Perin (Ansa) – Calciomercato.it

Sul tavolo della dirigenza della ‘Vecchia Signora’ c’è sempre la cessione di Di Gregorio, fuori da tempo dai piani di Luciano Spalletti. La Juve sta cercando anche una soluzione in prestito, con il portiere ex Monza che preferirebbe un approdo all’estero.

Inoltre sotto la la gente d’ingrandimento c’è la situazione legata al futuro di Mattia Perin, corteggiato dal Palermo negli ultimi giorni.

Calciomercato Juventus, Spalletti fa muro sulla partenza di Perin

L’esperto portiere bianconero (in scadenza nel 2027) è il sogno dei rosanero per la porta, specialmente dopo l’infortunio alla spalla rimediato dal titolare Joronen nel match di Coppa Italia contro il Lecce. I siciliani fanno sul serio e hanno recapitato a Perin un’offerta allettante per un triennale vicino ai 2 milioni netti.

Juventus, Spalletti sul mercato
Luciano Spalletti, allenatore della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Se Joronen resterà fuori a lungo, il Palermo proverà ad affondare il colpo per l’ex Genoa che sta riflettendo sulla destinazione rosanero. Sul possibile trasferimento ad oggi non c’è però il via libera della Juventus come appreso da Calciomercato.it. Spalletti non vuole privarsi di un portiere affidabile e di un uomo spogliatoio come Perin, inoltre la dirigenza bianconera in caso di cessione vorrebbe incassare 2-3 milioni di euro.

Viste le difficoltà della trattativa il Palermo sta sondando anche altre piste tra i pali come Semper, Pizzignacco e Sportiello.

10201

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

2 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

3 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

4 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

5 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

6 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

7 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU