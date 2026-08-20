Juventus di nuovo interessata a Emerson Palmieri, tutti i dettagli

I bianconeri vogliono un laterale mancino e pensano al 32enne brasiliano naturalizzato italiano, di proprietà dell’Olympique Marsiglia.

Non solo un centrocampista e un attaccante. Dopo aver messo a segno il doppio colpo Vicario-Lucumi, la Juventus medita di rinforzare anche le corsie laterali a disposizione di Luciano Spalletti in vista della prossima stagione: Cambiaso è in calo e serve un’alternativa di livello all’esterno della Nazionale italiana.

Un’alternativa alla Emerson Palmieri dos Santos, meglio noto come Emerson Palmieri, brasiliano naturalizzato italiano classe ’94 dell’Olympique Marsiglia.

L’ex Roma piace tantissimo a Spalletti che ne apprezza duttilità tattica ed esperienza internazionale: i rapporti con l’OM sono ottimi e nell’affare potrebbe rientrare anche Di Gregorio, che piace proprio ai francesi e che è ormai chiuso dall’arrivo a Torino di Vicario. Come si concluderà alla fine questa vicenda?