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Allarme Juric: “Monza in emergenza”. Due assenze pesanti contro l’Inter

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La squadra neopromossa sarà di scena a San Siro all’esordio in campionato: le parole in conferenza stampa del tecnico brianzolo

Match quasi proibitivo per il Monza all’esordio in campionato. La formazione neopromossa affronterà i campioni d’Italia dell’Inter nella prima giornata di Serie A, in programma sabato pomeriggio a San Siro.

Monza-Inter, Juric in conferenza stampa
Ivan Juric in conferenza stampa – Foto Calciomercato.it

Ivan Juric non ci sta però a passare da vittima sacrificale: “Loro sono di un altro pianeta, ma non andremo a Milano solo per difenderci. La squadra ci proverà e giocherà a testa alta”, esordisce l’allenatore dei brianzoli in conferenza dalla sala stampa di Monzello.

Inter-Monza, Juric senza Pessina e Akinsanmiro: “Serve un cambio di mentalità”

Sarà un Monza che dovrà rinunciare a delle pedine importanti, specialmente a centrocampo: “Siamo in grande emergenza al momento a causa degli infortuni e del mercato che stiamo facendo. Oltre a Pessina non ci sarà neanche Akinsanmiro”.

Monza, nuovo rinforzo per Juric
Ivan Juric, nuovo allenatore del Monza (Foto AC Monza) – Calciomercato.it

Juric non si scompone sul mercato, anche se si aspetta altri rinforzi dalla dirigenza: “Toure non è ancora pronto, può agire sulla destra ma lo abbiamo preso per giocare in mezzo. Io mi aspetto sempre di più, adesso speriamo di chiudere bene”.

Dall’Inter dopo Akinsanmiro potrebbero arrivare anche Massolin e Asllani: “Non ne parlo. Sono contento dei nuovi, possono crescere ancora tanto. Serve un cambio di mentalità: vogliamo aprire una strada bellissima e salvarci”.

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