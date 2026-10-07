Un campione d’Inghilterra per la Juve: sfida tra big

Alle prese con l’emergenza infortuni, la Juventus riaccoglierà a breve tutti i nazionali, ma ha già iniziato a preparare la delicata trasferta di Cagliari con i pochi titolari a disposizione di Luciano Spalletti.
A tenere banco in casa bianconera ci sono, tuttavia, anche le dinamiche relative alla sessione invernale di calciomercato. Quello estivo, d’altronde ha lasciato scoperte alcune lacune, che la dirigenza zebrata proverà a colmare a gennaio.
Dall’esterno sinistro all’attaccante, passando per il regista e l’ala, sono molte le indiscrezioni che circolano in questo momento. Una delle ultime arriva dall’Inghilterra, dove il The Thelegraph torna a parlare dell’interessamento della Juve per Noni Madueke.
Secondo il giornale britannico, sia i bianconeri che l’Atletico Madrid stanno monitorando la situazione del campione d’Inghilterra, pronto a lasciare i Gunners vista la scarsa considerazione a lui riservata da Arteta (appena 176 minuti complessivi in 5 presenze). Entrambi i club stanno facendo un pensierino all’ala inglese, soprattutto qualora la dirigenza londinese dovesse aprire al prestito.
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