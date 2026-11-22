Il Milan ha messo nel mirino un ex calciatore dell’Inter in vista della prossima stagione, chiudendo un colpo a zero.

Nome nuovo per il mercato del Milan in vista del 2027/2028 con il club che sta valutando l’acquisto di un calciatore in scadenza di contratto.

Nel mirino del Milan sarebbe finito Mateo Kovacic che, secondo quanto affermato dal The Sun, sarebbe pronto a salutare il Manchester City al termine della stagione. Il croato potrebbe arrivare quindi in Serie A a costo zero con il Milan che dovrà far fronte alla concorrenza di Juventus e Napoli.