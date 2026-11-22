Voti, top e flop del match dell’Allianz Stadium, valido per la 12° giornata del campionato di Serie A. La ‘Vecchia Signora’ travolge i lagunari: il centravanti tedesco trascina i bianconeri

Woltemade sveglia dal torpore la Juventus e fa sorridere Spalletti nel lunch match di campionato contro il Venezia.

Bianconeri fischiati dal pubblico dell’Allianz Stadium dopo un primo tempo deludente, con la ‘Vecchia Signora’ che cambia marcia nella ripresa grazie all’ingresso in campo del tedesco. Gol e assist per Woltemade mentre Koopmeiners, Cabal e Kolo Muani (su rigore) calano il poker per la Juve.

Il Venezia crolla dopo un buon primo tempo, con Adams che spreca davanti a Vicario. Tra i bianconeri male Alajbegovic e Douglas Luiz.

Pagelle, Top e Flop di Juve-Venezia: Koopmeiners sugli scudi, Alajbegovic non brilla

JUVENTUS

TOP: Woltemade 8 – Il suo ingresso in campo spacca la partita. Trasforma i fischi in applausi, con la Juve che dilaga nella ripresa. Fondamentale la rete che sblocca la gara, quando con cattiveria si avventa sul pallone calciato da McKennie. Passa solo qualche minuto e imbecca Koopmeiners per la rete del raddoppio. Dà peso e pericolosità in area, come mai finora da quando veste la maglia bianconera. In più, lascia a Kolo Muani il rigore del poker che chiude i conti. Provvidenziale

FLOP: Alajbegovic e Douglas Luiz 5 – Dovrebbero dare qualità e imprevedibilità: nulla di tutto questo. Primo tempo senza squilli per il talento bosniaco, uscito anche acciaccato per una botta al piede. Mai pericoloso e brillante, al pari del brasiliano che manca di lucidità in mezzo al campo. Perde palloni sanguinosi e mette in difficoltà i difensori bianconeri. All’intervallo Spalletti li lascia negli spogliatoi

Vicario 6

Celik 6,5 (67′ Gatti 6)

Bremer 7

Kelly 6,5

McKennie 6,5

Douglas Luiz 5 (46′ Sarr 6)

Koopmeiners 7,5

Cabal 7 (75′ Cambiaso SV)

Zhegrova 7

Alajbegovic 5 (46′ Woltemade 8 )

(46′ ) Kolo Muani 7 (84′ Boga SV)

All. Spalletti 7

VENEZIA

TOP: Busio 6,5 – Il migliore dei lagunari, visto che Kike Perez cala nella ripresa. Impegna nella prima frazione Vicario e dà solidità alla mediana di Nicola. Prima del vantaggio della Juve serve in area Adams, ma l’attaccante spreca

FLOP: Adams 4,5 – Sciagurato, in almeno due occasioni. A inizio partita controlla male davanti a Vicario e permette a Bremer di salvare la Juventus. Al ritorno in campo invece spara in curva sull’invito di Busio. Domenica da dimenticare

Stankovic 5,5

Halhal 4,5

Moreno 5

Juan Jesus 5

Hainaut 5 (84′ Sagrado SV)

Perez 5,5 (84′ Fanne SV)

Busio 6,5

Sohm 5 (67′ Dagasso 5,5)

Haps 5

Lauberbach 5 (67′ Yeboah 6)

Adams 4,5 (87′ Rrhamani SV)

All. Nicola 4,5

ARBITRO: Arena 6,5

Serie A, tabellino Juventus-Venezia: Spalletti risponde alle altre big

La Juve non perde il treno Champions e replica alle antagoniste per la corsa in Europa. Dopo un primo tempo impalpabile e i fischi sonori dei tifosi, entra Woltemade e cambia il film della partita. Gol e assist per il centravanti tedesco, con la Juventus che travolge il Venezia. Sugli scudi anche Koopmeiners e Zhegrova, delude invece Alajbegovic.

JUVENTUS-VENEZIA 4-0

53′ Woltemade; 59′ Koopmeiners; 66′ Cabal; 71′ rig. Kolo Muani

Juventus (3-4-2-1): Vicario; Celik (67′ Gatti), Bremer, Kelly; McKennie, Douglas Luiz (46′ Sarr), Koopmeiners, Cabal (75′ Cambiaso); Zhegrova, Alajbegovic (46′ Woltemade); Kolo Muani (84′ Boga). A disposizione: Pinsoglio, Neto, Lucumì, Rugani, Conceicao, Ekhator. Allenatore: Spalletti

Venezia (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut (84′ Sagrado), Perez (84′ Fanne), Busio, Sohm (67′ Dagasso), Haps; Lauberbach (67′ Yeboah), Adams (87′ Rrhamani). A disposizione: Montipò, Schingtienne, Mohammed, Bella Kotchap, Helgason, Duncan, Berardi, Lisman, Fernandez, Gomes. Allenatore: Nicola

Arbitro: Arena (sez. Torre del Greco)

VAR: Ghersini

Ammoniti: –

Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 3′; presenti 41.245 spettatori per la sfida dell’Allianz Stadium di Torino