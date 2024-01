Questo giocatore è davvero sfortunato: ecco chi è il Re degli autogol

Sapete chi ha realizzato più autogol in Serie A quest’anno? Ecco il giocatore, molto talentuoso, ma davvero sfortunato.

Sapete chi è il giocatore che quest’anno ha messo a segno più autogol nelle prime venti giornate di campionato? Purtroppo può capitare a tutti di fare un gol nella propria porta, per la disperazione propria e, soprattutto, della propria squadra, un vero e proprio gesto che nessuno vorrebbe mai fare. Quando succede, però, l’importante è cercare di rialzarsi e cancellare il prima possibile l’errore commesso per poi ripartire.

Quest’anno è già successo per ben due volte ad un calciatore del Sassuolo in prestito dalla Roma, il quale sta tuttavia per cambiare maglia: stiamo infatti parlando di Matias Vina, che dovrebbe rientrare alla casa base capitolina ma soltanto di passaggio, per poi trasferirsi a titolo definitivo al Flamengo. Un’operazione che dovrebbe garantire circa 8 milioni di euro più bonus alle casse dei giallorossi.

Sassuolo, Vina primo per autogol in Serie A

Non è stata una stagione semplice per Matias Vina tra le fila del Sassuolo: arrivato in estate in prestito, infatti, il ragazzo stava vivendo un’annata buona in termini di continuità di utilizzo, con prestazioni discrete se non addirittura ottime. Il tutto prima di subire un infortunio che, da circa un mese e mezzo, lo ha costretto a stare fermo ai box e dal quale non si è ancora ripreso del tutto.

Il Flamengo rappresenta per tutti i diretti interessati una grande occasione: per la Roma c’è la possibilità di monetizzare un calciatore che non rientrava più nel progetto. Per il terzino la possibilità di tornare in Brasile, dove aveva già avuto modo di giocare con il Palmeiras. Insomma, una trattativa win-win per tutti.