Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juventus interessata a Meret: la posizione del Napoli

Foto dell'autore

I bianconeri sono alla ricerca di un portiere e l’estremo difensore azzurro piace parecchio alla dirigenza di corso Galileo Ferraris. 

Il principale obiettivo per la porta rimane Alisson Becker del Liverpool che ha già lavorato con Spalletti alla Roma, ma la Juventus tiene aperte anche altre piste di mercato. La dirigenza bianconera è a caccia di un portiere affidabile ed esperto, anche perché Di Gregorio ha deluso fin qui le aspettative e a questo punto appare scontata una sua cessione al termine della stagione in corso.

Alex Meret
La Juventus piomba su Meret (Ansa Foto) – calciomercato.it

Proprio in virtù di questo, a Torino monitorano sempre con grande attenzione anche la situazione di Alex Meret, portiere classe ’97 legato al Napoli da un contratto fino al 30 giugno 2027: il 29enne originario di Udinese  ha ormai perso il posto da titolare in favore di Milinkovic-Savic e – secondo quanto riferito dall’edizione di oggi del ‘Mattino’ – potrebbe cambiare aria in estate.

La Juve resta vigile, ma il Napoli potrebbe alla fine decidere di non rinforzare una rivale diretta in Italia e di cedere il calciatore in Premier League.

2379

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

2 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

3 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

4 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

5 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

6 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

7 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 23%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1