Juventus interessata a Meret: la posizione del Napoli

I bianconeri sono alla ricerca di un portiere e l’estremo difensore azzurro piace parecchio alla dirigenza di corso Galileo Ferraris.

Il principale obiettivo per la porta rimane Alisson Becker del Liverpool che ha già lavorato con Spalletti alla Roma, ma la Juventus tiene aperte anche altre piste di mercato. La dirigenza bianconera è a caccia di un portiere affidabile ed esperto, anche perché Di Gregorio ha deluso fin qui le aspettative e a questo punto appare scontata una sua cessione al termine della stagione in corso.

Proprio in virtù di questo, a Torino monitorano sempre con grande attenzione anche la situazione di Alex Meret, portiere classe ’97 legato al Napoli da un contratto fino al 30 giugno 2027: il 29enne originario di Udinese ha ormai perso il posto da titolare in favore di Milinkovic-Savic e – secondo quanto riferito dall’edizione di oggi del ‘Mattino’ – potrebbe cambiare aria in estate.

La Juve resta vigile, ma il Napoli potrebbe alla fine decidere di non rinforzare una rivale diretta in Italia e di cedere il calciatore in Premier League.