Unai Emery in Italia: “È nel mirino di un top club di Serie A”

Il tecnico spagnolo ha portato l’Aston Villa in finale di Europa League: può vincere il trofeo per la quinta volta in carriera

Il record è già suo, ma può migliorarlo. Unai Emery è mister Europa League: ha già fatto cinque finali della seconda competizione continentale per club in carriera. Tre vittorie consecutive alla guida del Siviglia ed un successo con il Villarreal. In mezzo quella persa alla guida dell’Arsenal contro il Chelsea di Sarri. Tra una decina di giorni disputerà la sesta, alla guida dell’Aston Villa, contro i tedeschi del Friburgo.

Qualora dovesse alzare il trofeo, potrebbe decidere di lasciare il club di Birmingham per una nuova avventura, magari in Italia. Secondo quanto dichiarato dall’esperto di calciomercato Emanuele Cammaroto in un intervento a Radio Punto Nuovo, infatti, ci sarebbe un club di Serie A sulle sue tracce: “Nel mirino del Napoli c’è anche Unai Emery, se ne potrebbe parlare dopo la finale di Europa League“.

Facendo il punto sulla panchina dei partenopei, il giornalista però aggiunge: “Al momento è più probabile che resti Conte: le percentuali sono 65% permanenza e 35% addio. L’anno prossimo è quello del centenario e De Laurentiis non vuole festeggiarlo con una squadra ridimensionata e una scommessa in panchina. Sarri è tra i papabili, ma non c’è alcun accordo, mentre i vari Palladino, Grosso e Mancini sognano Napoli più di quanto il Napoli sogni loro”.