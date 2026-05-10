Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Unai Emery in Italia: “È nel mirino di un top club di Serie A”

Foto dell'autore

Il tecnico spagnolo ha portato l’Aston Villa in finale di Europa League: può vincere il trofeo per la quinta volta in carriera

Il record è già suo, ma può migliorarlo. Unai Emery è mister Europa League: ha già fatto cinque finali della seconda competizione continentale per club in carriera. Tre vittorie consecutive alla guida del Siviglia ed un successo con il Villarreal. In mezzo quella persa alla guida dell’Arsenal contro il Chelsea di Sarri. Tra una decina di giorni disputerà la sesta, alla guida dell’Aston Villa, contro i tedeschi del Friburgo.

Calciomercato Napoli, erede Conte: "Nel mirino Unai Emery"
Unai Emery tra i possibili eredi di Conte a Napoli (foto Ansa) – Calciomercato.it

Qualora dovesse alzare il trofeo, potrebbe decidere di lasciare il club di Birmingham per una nuova avventura, magari in Italia. Secondo quanto dichiarato dall’esperto di calciomercato Emanuele Cammaroto in un intervento a Radio Punto Nuovo, infatti, ci sarebbe un club di Serie A sulle sue tracce: “Nel mirino del Napoli c’è anche Unai Emery, se ne potrebbe parlare dopo la finale di Europa League“.

Facendo il punto sulla panchina dei partenopei, il giornalista però aggiunge: “Al momento è più probabile che resti Conte: le percentuali sono 65% permanenza e 35% addio. L’anno prossimo è quello del centenario e De Laurentiis non vuole festeggiarlo con una squadra ridimensionata e una scommessa in panchina. Sarri è tra i papabili, ma non c’è alcun accordo, mentre i vari Palladino, Grosso e Mancini sognano Napoli più di quanto il Napoli sogni loro”.

2383

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

2 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

3 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

4 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

5 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

6 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

7 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 23%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1