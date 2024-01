Stop al mondiale per club, nuova bufera: denunciata la Fifa

Nuova bufera può travolgere la Fifa: arriva il duro attacco, può saltare il Mondiale per club a 32 squadra, cosa sta succedendo

Nuova bufera sul calcio mondiale con la Fifa nel mirino del massimo dirigente di uno delle leghe più importanti d’Europa. È Javer Tebas, numero uno della Liga, che va all’attacco di Infantino e del nuovo format del Mondiale per club a 32 squadre.

In un’intervista al ‘Guardian’ Tebas annuncia battaglia contro la competizione che esordirà il prossimo anno: “Deve essere fermata, è una mia priorità farlo. I giocatori hanno a cuore il loro benessere, queste competizioni portano solo soldi ai club e comprimono il calendario”. Dopo un attacco anche alla Superlega (“l’obiettivo è che i club grandi, i più ricchi, possano gestire il calcio in Europa, mentre gli altri siano solo vassalli”), si torna al Mondiale per club e alla lotta alle decisioni della Fifa.

“La sentenza della Corte di Giustizia europea si riferiva alla Superlega, ma può essere applicata anche alle decisioni della Fifa”.

Tebas contro la Fifa: presentato un esposto

Tebas continua la sua invettiva contro la Fifa: “Ciò che approva è pregiudizievole per tutto il sistema calcio. Questo è ciò che posso dire”.

Quindi annuncia battaglia: “Proverò a fermare il Mondiale per club, ma non solo noi. Anche i giocatori hanno a cuore il loro benessere”. Intanto, secondo AS, Tebas e La Liga avrebbe già presentato un esposto al Tas.