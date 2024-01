Finale Supercoppa Italiana, Napoli-Inter 0-1: la cronaca della gara

Atto finale della Supercoppa Italiana, dopo le semifinali giocate nei giorni scorsi: si contendono il trofeo il Napoli e l’Inter

Finalmente, ci siamo. L’attesa è finita, è il giorno della gara finale della Supercoppa Italiana: a contendersi l’ambito trofeo saranno il Napoli campione d’Italia in carica e l’Inter, vincitrice dell’ultima edizione della Coppa Italia.

La squadra guidata in panchina da Walter Mazzari si è sbarazzata con un secco 3-0 della Fiorentina di Vincenzo Italiano nella prima delle due semifinali: in gol il ‘Cholito’ Giovanni Simeone e due volte, in pochi minuti, il subentrato Alessio Zerbin. Il tecnico degli azzurri, per questa gara, è tornato all’antico, alla difesa a 3, e i risultati si sono visti. Stesso risultato anche nella seconda semifinale per i nerazzurri di Simone Inzaghi che hanno letteralmente asfaltato la Lazio di Maurizio Sarri. Di Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu su rigore e Davide Frattesi le reti che hanno deciso l’incontro. Adesso, come detto, l’atto finale della competizione, prima di rituffarsi sul campionato: Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dal ‘Al-Awwal Park Stadium’ di Riad, Arabia Saudita.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-INTER

NAPOLI (3-4-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Mario Rui; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. All. S. Inzaghi

ARBITRO: Antonio Rapuano