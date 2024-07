Juventus, altro addio eccellente: Giuntoli accetta 60 milioni per Bremer

Dopo Huijsen e Chiesa, la Juventus potrebbe cedere un altro giocatore: si attende l’offerta decisiva

La Juventus continua a muoversi sul mercato, ma non solo in entrata. Anche in uscita il club bianconero potrebbe far registrare importanti novità nelle prossime ore.

In queste ore la Juventus sta definendo due trattative per altrettante cessioni, ovvero quelle di Dean Huijsen al Bournemouth e quella di Matias Soulé alla Roma dopo l’esperienza in prestito al Frosinone. Due operazioni che consentiranno alla società bianconera di fare cassa e di ‘costruirsi’ il tesoretto per cercare di centrare l’assalto a Todibo e Koopmeiners, obiettivi di lungo corso del direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli. Ma dal mercato in uscita potrebbero arrivare altri fondi con una cessione eccellente a sorpresa.

Una cessione eccellente che riguarderebbe Bremer: il difensore brasiliano, arrivato alla Juventus dal Torino due anni quando i bianconeri lo soffiarono all’Inter per circa 47 milioni di euro. Oggi il giocatore classe ’97, che in due anni ha raccolto ottantatré gettoni di presenza in bianconero tra campionato di Serie A e coppe, potrebbe lasciare Torino e l’Italia per approdare in Premier League, con la Juventus che si ritroverebbe a fare cassa con un’altra significativa plusvalenza.

Calciomercato Juventus, arriva l’offerta per Bremer

Da tempo, infatti, Bremer è finito nel mirino del Liverpool. Il brasiliano è uno dei principali obiettivi di mercato dei Reds, al lavoro per rinforzare con un innesto di valore la difesa in vista della prossima stagione. E secondo Football Insider ora la squadra allenata da Arne Slot – che ha raccolto la pesante eredità di Jurgen Klopp – sarebbe pronta a tentare l’assalto decisivo.

L’offerta giusta potrebbe essere di cinquanta milioni di sterline, ovvero circa sessanta milioni di euro. Un’offerta che potrebbe essere concretamente accettata dalla Juventus per far partire Bremer due anni dopo il suo arrivo dal Torino. Un’operazione fattibile rispetto a quella per Marc Guehi, difensore classe 2000 reduce dagli Europei giocati con l’Inghilterra e valutato settanta milioni di euro dal Crystal Palace.

Chiaramente, una eventuale cessione di Bremer costringerebbe la Juventus a tornare sul mercato dei difensori, al di là della trattativa già in corso col Nizza per Jean-Clair Todibo, classe ’99 ex Benfica e Barcellona che potrebbe arrivare alla corte di Thiago Motta nelle scorse ore. La partenza di Bremer spingerebbe Giuntoli a cercare un altro elemento di affidabilità capace di vestire i panni di titolare in vista della prossima stagione della Vecchia Signora.