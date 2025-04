Richiesta accettata, Juve-Real: si può chiudere l’affare

I bianconeri puntano ad un colpo dal Real Madrid: la richiesta economica è stata accettata, si può chiudere subito

A caccia del posto Champions. La Juventus non può fallire l’aggancio al quarto posto, attualmente lontano un punto.

Il pareggio dei bianconeri sul campo della Roma non è stato un risultato da buttare via, soprattutto tenuto in considerazione che lo stesso ha fatto il Bologna contro il Napoli. Tutto come prima, dunque, con la Lazio che si è però avvicinata ulteriormente e Roma e Fiorentina che sono sempre lì. Grande bagarre per la Champions, anche perché è stata risucchiata nella lotta anche l’Atalanta ora soltanto a due punti dai bianconeri.

Una lotta che deciderà il destino anche sul calciomercato delle società coinvolte con la Juventus che deve agguantare almeno il quarto posto per non dover poi ridurre il budget per gli acquisti. Di nuovi innesti da fare in estate ce ne saranno diversi, come diverse saranno le cessioni. Tra queste potrebbe esserci anche quella di Cambiaso, da tempo corteggiato dal Manchester City che lo avrebbe voluto già a gennaio. L’eventuale partenza dell’esterno andrà compensata e la Juve starebbe guardando in casa Real Madrid.

Calciomercato Juventus, scelto l’erede di Cambiaso

Stando a quanto riferisce il portale spagnolo ‘defensacentral.com’, la Juventus sarebbe pronta a far partire l’assalto per Fran Garcia, terzino del Real Madrid.

In questa stagione l’esterno si è alternato con Mendy e non rappresenta quindi un titolare indiscusso. Le merengues sarebbero pronte a farlo partire per una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro ed è una somma che la Juventus sarebbe disposta a pagare. Ecco quindi che l’affare potrebbe andare in porto la prossima estate con Fran Garcia che potrebbe essere anche l’erede di Cambiaso in bianconero.

Ad agevolare l’operazione anche la possibilità per il Real Madrid di chiudere a prezzo conveniente per il sostituto. Si tratta di Miguel Gutierrez, attualmente al Girona, ma per il quale i blancos hanno la possibilità di riportarlo al Bernabeu per una cifra intorno agli otto milioni di euro.