Bremer può lasciare davvero la Juventus: scelto il sostituto

Le strade del club bianconero e del centrale bianconero sembrano destinate a separarsi al termine della stagione.

La Juventus rischia di dover cedere qualche pezzo pregiato in estate. Sono diversi i nomi sul piede di partenza, ma al momento il principale indiato a fare le valigie sembrerebbe essere Gleison Bremer che è legato al club bianconero da un contratto fino al 30 giugno 2029.

L’ex Torino ha una clausola rescissoria da 58 milioni di euro (scadenza 10 agosto) e in Premier League alcuni top club sembrano disposti a farsi ufficialmente avanti e ad investire questa cifra. In caso di addio di Bremer, la Juventus virerebbe con decisione su Kim Min-jae del Bayern Monaco, che conosce molto bene Spalletti dopo l’esperienza insieme al Napoli.

Il difensore asiatico classe ’96, che è legato al Bayern fino al 2028, avrebbe una valutazione di mercato di circa 25 milioni di euro, cifra ampiamente alla portata della Juventus. Grandi manovre di mercato, dunque, a Torino con l’obiettivo di riportare la Vecchia Signora ai vertici del calcio italiano.