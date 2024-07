Assalto a Bremer: offerta da 60 milioni

Continua a tenere banco il futuro di Gleison Bremer: torna vivo l’interesse di un top club, offerta da 60 milioni alla Juventus

Porte girevoli alla Juventus, dove si susseguono a ritmo piuttosto serrato nuovi arrivi così come le partenze. Il club bianconero introdurrà nella rosa tanti innesti, per puntare subito in alto, alla partenza del nuovo ciclo targato Thiago Motta. Al tempo stesso, però, saranno in tanti a lasciare Torino, anche tra coloro che hanno fatto svolto un ruolo importante nelle ultime stagioni.

Se si era messo un conto da un po’ dei possibili addii di figure come Szczesny, Rabiot, Chiesa, che si fanno giorno dopo giorno sempre più probabili, vale un discorso piuttosto diverso per Bremer. In una difesa della Juventus che ha via via perso i suoi storici riferimenti, il brasiliano ha raccolto l’eredità di figure ingombranti e in qualche modo è riuscito a tenersi a galla. Nel suo caso, sembrava si parlasse di un intoccabile, e probabilmente tale rimane nella mente della dirigenza, ma forse le cose potrebbero svilupparsi in maniera diversa.

Ha tenuto banco nel weekend l’intervista concessa in Sudamerica ad ‘As’, dove è apparso possibilista sul suo futuro, pur spiegando di voler riprendere con la Juventus e dare una mano nel nuovo ciclo al club per raggiungere risultati importanti. Sui social, Bremer ha poi disseminato alcuni indizi sul fatto di vedersi ancora con la maglia bianconera addosso in questo momento, ma l’interesse dei grandi club, per un difensore dalle notevoli doti fisiche e carismatiche, si è riacceso, eccome.

Juventus, irrompe il Liverpool su Bremer

Non sono mai mancati estimatori numerosi in Premier League e adesso la parte del leone vorrebbe farla il Liverpool. I ‘Reds’ sono a propria volta al via di un nuovo ciclo e Arne Slot vuole costruire una squadra aggressiva, un difensore come Bremer farebbe davvero al caso suo.

Secondo informazioni dell”Evening Standard’, il Liverpool starebbe seguendo la vicenda Bremer molto da vicino e vorrebbe presentare quanto prima una proposta da 60 milioni di euro alla Juventus. Una cifra che forse potrebbe anche far tentennare i bianconeri. Si dovrà capire quali saranno le effettive intenzioni del giocatore al suo rientro.