Stregati da Lautaro: 150 milioni per l’addio all’Inter

L’indiscrezione clamorosa all’indomani del suo gran gol al Bayern nel match d’andata dei quarti di Champions, vinto 2-1 dalla squadra di Inzaghi

Trascinatore, capitano vero. Col Bayern, Lautaro è stato tutto e di più. Ancora una volta e ancora una volta in Champions: quello di ieri è stato il suo settimo gol nell’edizione di quest’anno, la prima col girone unico. Meglio di lui ha fatto solo Eto’o (8) nel 2011. Ma c’è la gara di ritorno per raggiungere il camerunese, più eventualmente le semifinali per superarlo.

Lautaro è tornato protagonista in campo, dando oltre il cento per cento pur non essendo ancora al meglio, ma anche sul calciomercato. Proprio in queste ore circola una indiscrezione che ha del clamoroso, qualora venisse confermata.

Un grande club di Premier sarebbe pronto a presentare una proposta mostruosa per il suo cartellino, dunque per strapparlo all’Inter della quale è simbolo oltre che capitano. Ma pure il calciatore più pagato, circa 16/17 milioni di euro lordi bonus esclusi.

Assalto a Lautaro: 150 milioni per convincere l’Inter a cederlo

150 milioni di euro per il numero dieci della squadra di Simone Inzaghi. Di tale portata sarebbe l’offerta che vorrebbe mettere sul tavolo il top team inglese. Parliamo dell’Arsenal di Arteta, che ieri ha strapazzato il Real Madrid di Ancelotti nell’andata dei quarti di Champions.

I Gunners sono da tempo alla ricerca di un grande bomber: piace Osimhen, piace Vlahovic, piacciono Gyokeres e Sesko. Ma a quanto pare, piace soprattutto Lautaro. Di fronte a 150 milioni, l’Inter o meglio Oaktree potrebbe davvero vacillare. Sarebbero pur sempre 300 miliardi delle vecchie lire. Con 150 milioni Marotta e Ausilio ci farebbero due squadre, però allo stesso tempo perderebbero un giocatore difficile da sostituire. Non solo dal punto di vista tecnico.