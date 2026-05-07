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Milan, colpo di scena Allegri: “Da capire cosa farà”

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Il tecnico livornese ha un altro anno di contratto coi rossoneri, ma la sua permanenza è incerta

Nubi sulla panchina del Milan, si riapre – ammesso che si fosse mai chiuso – il capitolo Allegri. O meglio, sulla sua permanenza in rossonero tutt’altro che scontata. E, a quanto pare, neanche così vincolata alla qualificazione in Champions.

Grafica Allegri
Notizia sconvolgente su Allegri: c’è di mezzo Furlani (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

Andando al sodo, Allegri potrebbe dire addio al Milan qualora Giorgio Furlani restasse ancora al suo posto.

Questo è ciò che sostiene Carlo Pellegatti, che mastica Milan dalla mattina alla sera e ha ancora qualche aggancio nel club, oltre ad essere un buon amico dello stesso allenatore toscano.

“Da capire cosa farà Allegri – le parole di Pellegatti nel video uscito sul suo canale YouTube –Credo che un altro anno con Furlani non lo farà, mia sensazione”.

I rapporti tra l’ex Juve e l’Ad rossonero sono quello che sono, ma il tecnico rinuncerebbe davvero a un altro anno di contratto e cioè a circa 5 milioni netti? Nutriamo qualche dubbio, anche se ci si può sempre lasciare con una bella e sostanziosa buonuscita, un’ipotesi anche in caso di separazione inevitabile con la mancata Champions.

Per l’eventuale post Allegri, Pellegatti fa il nome di Vincenzo Italiano: “È in odore di addio al Bologna”.

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