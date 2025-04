Gyokeres al posto di Osimhen, incontro in città: via libera Juventus

Non sono affatto passate inosservate le indiscrezioni riguardanti la girandola di attaccanti che coinvolge anche i bianconeri. Lo scenario

Il finale di stagione che vede la Juventus battagliare per un piazzamento tra le prime quattro mai così in discussione contribuirà ad imprimere una direzione molto precisa alle manovri estive dei bianconeri. Benché il football director Cristiano Giuntoli sia già all’opera per non farsi trovare impreparato ed intavolare quelle trattative con le quali aumentare il tasso tecnico della rosa, al momento nessuna decisione è stata presa in maniera definitiva.

Oltre alla situazione riguardante lo stesso Giuntoli – sub iudice a causa dei risultati altalenanti maturati in questa stagione – è chiaro che la mancata qualificazione in Champions League ridimensionerà in maniera importante il budget a disposizione dell’area mercato della Juve. Il tutto a prescindere dalla posizione di Exor, che sta dimostrando con i fatti la volontà di ritornare a fare la voce grossa. A tal proposito, non sono affatto passate inosservate le voci che, in tempi e in modi diversi, hanno accostato alla ‘Vecchia Signora’ un profilo da novanta come Victor Osimhen.

In caso di piazzamento tra le prima quattro, anche alla luce dei tanti dubbi riguardanti il futuro di Vlahovic – al momento più fuori che dentro il progetto tecnico bianconero – la Juve sarebbe intrigata all’idea di affondare il colpo per l’attaccante nigeriano. Ricordiamo, però, che la clausola rescissoria dal valore di 75 milioni inserita nel contratto dell’attaccante attualmente in prestito al Galatasaray non è valida in Serie A. Ragion per cui, nolente o volente, la Juventus se vorrà effettivamente Osimhen sarà chiamata a trattare direttamente con il Napoli.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: intreccio Gyokeres-Osimhen, la mossa dell’Arsenal

Un dettaglio tutt’altro che trascurabile che, alla fine, potrebbe risultare decisivo. Anche perché la Juventus sarà chiamata ad affrontare (e a superare) una concorrenza molto nutrita, a cominciare dalle tante squadre della Premier League che già da tempo hanno inserito Osimhen nella rispettive liste dei desideri.

Tra questi, impossibile non menzionare l’Arsenal. Alla ricerca di un vero numero 9 al quale consegnare le chiavi del proprio attacco, i Gunners – almeno stando alle indiscrezioni rilanciate dai tabloid britannici – hanno in programma un assalto per il bomber del Napoli. Tuttavia, quello dell’attaccante nigeriano non è il solo profilo monitorato con un certo interesse dai londinesi che sono pronti a muoversi con una certa convinzione anche per Gyokeres. A riferirlo è Football Transfers che svela come i Gunners – in concomitanza della nomina di Berta come nuovo direttore sportivo – abbiano intensificato i contatti per l’attaccante di proprietà dello Sporting CP.

A tal proposito, a meno di dietrofront dell’ultim’ora, i rappresentanti di Gyokeres sarebbero attesi a Londra. Per parlare con l’Arsenal del proprio assistito? Difficile dirlo senza ombra di dubbio. Ad ogni modo, l’Arsenal conta di accelerare sul centravanti dello Sporting, in lizza in una lista completata dallo stesso Osimhen e da Isak. Le prossime settimane, in un senso o nell’altro, contribuiranno a fare chiarezza. Anche la Juventus osserva il da farsi.