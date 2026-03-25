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Kayode nel mirino della Juventus, nuova idea per i bianconeri | CM

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Il futuro di Michael Kayode potrebbe essere ancora in Serie A con l’esterno destro del Brentford che sta facendo molto bene in Premier League. 

Michael Kayode
Kayode piace alla Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it

Arrivato in Inghilterra durante il calciomercato invernale del 2025, l’ex giocatore della Fiorentina si sta facendo apprezzare dai tifosi della propria squadra e non solo.

Divenuto famoso anche per via delle sue potenti rimesse laterali, il classe 2004 è diventato uno dei punti di forza del Brentford che non vorrebbe privarsi del suo calciatore a meno di un’offerta da circa 30 milioni di euro. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il terzino sarebbe finito nel mirino della Juventus, pronta a fare un tentativo per riportarlo in bianconero.

Il laterale, infatti, ha vestito la maglia della Juventus durante la trafila delle giovanili, salvo poi non essere riconfermato e passare al Gozzano prima di vestire viola. Salutata la Fiorentina per una somma intorno ai 18 milioni di euro, ora ne serviranno circa 30 per riportarlo in Italia con la Juventus a caccia della qualificazione in Champions League per avere a disposizione più denaro da spendere in estate.

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